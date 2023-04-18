Интересное Искусство создания дагестанских национальных костюмов: мастерство и традиции Дагестан — это республика, богатая культурным наследием, и национальные костюмы — одна из главных составляющих ее культуры. На протяжении веков

Интересное Гастрономическое путешествие по Дагестану: топ-5 блюд, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни Дагестан — это республика, богатая культурным наследием, а также богатой и вкусной кухней. Каждое блюдо, приготовленное в Дагестане, уникально и

Экономика 🌱 Инвестиционный климат в Дагестане: какие проекты привлекают инвесторов Дагестан, расположенный на юге России, имеет огромный потенциал для развития инвестиций. В этой статье мы рассмотрим, какие проекты наиболее привлекательны

Общество Сколько нужно денег, чтобы прожить народному артисту Дагестана? Народные артисты Дагестана считаются лучшими представителями народной культуры республики, но мало кто задумывается, сколько денег им нужно, чтобы прожить.

Общество 📚 Как изучать историю родного края: интервью с дагестанским краеведом В этом интервью мы беседуем с дагестанским краеведом, экспертом по истории этносов Дагестана и музейным делом. Мы обсуждаем, как можно изучать историю

Общество Традиционный праздник Курбан-байрам в Дагестане: как его празднуют истинные мусульмане Курбан-байрам или Праздник Жертвоприношения — один из главных праздников ислама. В Дагестане, как и во многих других мусульманских регионах, этот

Новости Путин присутствовал на открытии нового завода в Дербенте В пятницу, 15 апреля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Дербент, чтобы принять участие в открытии нового завода по производству

Новости Хабиб Нурмагомедов: Путь к вершине и решение о завершении карьеры Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры спортсмена после победы на турнире UFC 254 в 2020 году. Однако, его фанаты и болельщики