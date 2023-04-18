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Дагестан — это республика, богатая культурным наследием, и национальные костюмы — одна из главных составляющих ее культуры. На протяжении веков
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Гастрономическое путешествие по Дагестану: топ-5 блюд, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Дагестан — это республика, богатая культурным наследием, а также богатой и вкусной кухней. Каждое блюдо, приготовленное в Дагестане, уникально и
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Дагестан, расположенный на юге России, имеет огромный потенциал для развития инвестиций. В этой статье мы рассмотрим, какие проекты наиболее привлекательны
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Народные артисты Дагестана считаются лучшими представителями народной культуры республики, но мало кто задумывается, сколько денег им нужно, чтобы прожить.
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В этом интервью мы беседуем с дагестанским краеведом, экспертом по истории этносов Дагестана и музейным делом. Мы обсуждаем, как можно изучать историю
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Курбан-байрам или Праздник Жертвоприношения — один из главных праздников ислама. В Дагестане, как и во многих других мусульманских регионах, этот
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В пятницу, 15 апреля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Дербент, чтобы принять участие в открытии нового завода по производству
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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры спортсмена после победы на турнире UFC 254 в 2020 году. Однако, его фанаты и болельщики
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В конце прошлой недели в Махачкале состоялся крупнейший инвестиционный форум. Форум собрал представителей бизнеса и государственных структур из разных